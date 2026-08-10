Виктор Вембаньяма категорично ответил, сможет ли набрать 100 очков за одну игру в НБА

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», категорично ответил на вопрос, способен ли он набрать 100 очков за одну игру в НБА.

«Да, я согласен», — приводит слова Вембаньямы портал Basket News.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером драфта НБА в 2023 году. В сезоне-2025/2026 французский центровой помог техасской команде дойти до финала плей-офф НБА, однако «Спёрс» уступили клубу «Нью-Йорк Никс» в серии со счётом 1-4. Француз единогласно был признан лучшим защитником минувшего сезона.