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«Он заслуживает мешок денег». Айзея Стюарт — о новом контракте Дюрена

«Он заслуживает мешок денег». Айзея Стюарт — о новом контракте Дюрена
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Центровой «Мемфис Гриззлиз» Айзейя Стюарт высказался о новом контракте своего бывшего партнёра по «Детройт Пистонс» Джейлена Дюрена.

«Ситуация непростая, но, как по мне, Дюрен доказал клубу, что стоит тех денег, которые просит. Перед прошлым сезоном «Пистонс» вели себя так, будто хотели, чтобы он это доказал, и я считаю, что он это сделал. Он стал участником Матча всех звёзд и попал в третью символическую сборную. По-моему, ему должны заплатить.

Он важнейшая часть фундамента команды. Сохраните его… Дюрен прибавляет с каждым сезоном. Матч всех звёзд на третий год в лиге? Ну серьёзно, дайте ему мешок денег. Но в то же время я надеюсь, что всё срастётся и в итоге он получит свой чек», — приводит слова Стюарта портал Andscape.

Ранее сообщалось, что Дюрен рассчитывает на максимальный контракт ($ 57 млн в год). «Пистонс» же настаивают на сделке с зарплатой в диапазоне от $ 30 до $ 35 млн.

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