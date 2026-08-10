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Маркус Смарт назвал клуб НБА с самыми некрасивыми фанатами

Маркус Смарт назвал клуб НБА с самыми некрасивыми фанатами
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Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Маркус Смарт назвал болельщиков «Мемфис Гриззлиз» самыми некрасивыми в лиге.

— Маркус, в каком городе живут самые некрасивые фанаты?
— Мемфис. И мне жаль их, потому что Мемфис — это народ. Они любят и поддерживают команду, но это просто не то, — приводит слова Смарта dank в социальной сети Х.

В начале июля 32-летний баскетболист согласовал двухлетний контракт с «Хьюстон Рокетс» на общую сумму $ 13 млн.

Прошлый сезон Смарт провёл в «Лейкерс», набирая в среднем 9,3 очка, делая 2,8 подбора, три передачи и 1,4 перехвата за игру при 49,7% точности с игры, 33,1% из-за дуги и 82,2% с линии штрафных.

Отметим, что баскетболист выступал за «Гриззлиз» с 2023 по 2025 год.

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