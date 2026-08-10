Маркус Смарт назвал игрока НБА с худшим стилем в одежде

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Маркус Смарт раскритиковал стиль форварда «Милуоки Бакс» Кайла Кузмы.

— Кто из знаменитостей хуже всех одевается?

— Кайл Кузма. Эта его розовая кофточка. Я думаю: «Бро, что ты делаешь?» Или когда он надевал это… я даже не знаю, что это было. Похоже на лодку на лице, а куртка с роботом. Это было самое ужасное, что я видел, — приводит слова Смарта dank в социальной сети Х.

В начале июля 32-летний баскетболист согласовал двухлетний контракт с «Хьюстон Рокетс» на общую сумму $ 13 млн.

Прошлый сезон Смарт провёл в «Лейкерс», набирая в среднем 9,3 очка, делая 2,8 подбора, три передачи и 1,4 перехвата за игру при 49,7% точности с игры, 33,1% из-за дуги и 82,2% с линии штрафных.