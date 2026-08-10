«В одной группе с такими игроками, как Кавай Леонард». Эксперт высказался о Егоре Дёмине

Аналитик американских изданий Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон поделился мнением о дебютном сезоне в НБА разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Спортсмен был выбран нью-йоркским клубом на драфте НБА под восьмым номером.

«В прошлом сезоне россиянин провёл всего 52 матча — в марте его сезон завершился из-за обострения подошвенного фасциита левой стопы. Однако до этого Дёмин на протяжении более чем половины сезона успел в полной мере продемонстрировать свои способности в дальних бросках.

Среди 66 игроков, которые в прошлом сезоне выполняли не менее 6,0 трёхочковых за матч, Дёмин занял 27-е место по проценту реализации из-за дуги. Таким образом, он оказался в одной группе с такими игроками, как Кавай Леонард и О Джи Ануноби», — говорится в материале эксперта.

Главные новости дня: