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Эксперт обратил внимание на изменение мышечной массы Егора Дёмина

Эксперт обратил внимание на изменение мышечной массы Егора Дёмина
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Обозреватель североамериканского спортивного издания Last Word On Sports Харрисон Голдстайн оценил, как изменился россиянин Егор Дёмин по сравнению с прошлым сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Эксперт обратил внимание на физическую форму 20-летнего защитника «Бруклина».

«Похоже, за это межсезонье Дёмин набрал мышечную массу, что уже позволило ему хорошо проявить себя в Летней лиге. В сочетании с отличными габаритами и умением обращаться с мячом это может стать рецептом для его настоящего прорыва в новом сезоне», — говорится в материале аналитика.

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