15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт указал место Дёмина в рейтинге атакующих защитников Атлантического дивизиона НБА

Эксперт указал место Дёмина в рейтинге атакующих защитников Атлантического дивизиона НБА
Комментарии

Журналист Закари Хини оценил перспективы российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина перед вторым сезоном в НБА, поставив его на пятое место в рейтинге атакующих защитников Атлантического дивизиона.

«Хотя потенциал Дёмина невероятно высок, у него пока нет послужного списка, чтобы подняться выше в этом списке. Ему нужно улучшить общую эффективность, поскольку процент попаданий с игры ниже 40% — не рецепт успеха.

Он должен получить лучшие возможности с Майкелом Брауном-младшим и Джулиусом Рэндлом. Дёмин может легко подняться на несколько позиций выше к концу сезона», — написал Хини в своём материале на Sports Illustrated.

Читайте далее:
Уникальный случай для россиян в НБА! Егор Дёмин — в символической пятёрке Летней лиги
Уникальный случай для россиян в НБА! Егор Дёмин — в символической пятёрке Летней лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android