Эксперт указал место Дёмина в рейтинге атакующих защитников Атлантического дивизиона НБА

Журналист Закари Хини оценил перспективы российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина перед вторым сезоном в НБА, поставив его на пятое место в рейтинге атакующих защитников Атлантического дивизиона.

«Хотя потенциал Дёмина невероятно высок, у него пока нет послужного списка, чтобы подняться выше в этом списке. Ему нужно улучшить общую эффективность, поскольку процент попаданий с игры ниже 40% — не рецепт успеха.

Он должен получить лучшие возможности с Майкелом Брауном-младшим и Джулиусом Рэндлом. Дёмин может легко подняться на несколько позиций выше к концу сезона», — написал Хини в своём материале на Sports Illustrated.