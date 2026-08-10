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Эксперт предположил, как игроки НБА могут начать воспринимать Егора Дёмина

Эксперт предположил, как игроки НБА могут начать воспринимать Егора Дёмина
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Обозреватель североамериканского спортивного издания Last Word On Sports Харрисон Голдстайн рассказал, как прогресс Егора Дёмина в атаке может изменить отношение защитников соперников к российскому баскетболисту.

«Если Дёмин продолжит прогрессировать как игрок, способный эффективно атаковать с трёх уровней — из-за дуги, со средней дистанции и в проходах под кольцо, — соперники уже не смогут позволять себе оставлять ему пространство и сосредотачиваться исключительно на его способности отдавать передачи.

Дополнительная универсальность в атаке способна сделать Дёмина одним из самых сложных для опеки молодых защитников Восточной конференции», — говорится в материале аналитика.

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