Клуб НБА подписал самого низкого и самого высокого игроков лиги за один день

Баскетбольный клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» в один день заключил контракты с самым низким и самым высоким игроком НБА — японским разыгрывающим Юки Кавамурой (168 см) и центровым Джамарионом Шарпом (226 см). Об этом сообщает Sleeper Clippers в социальной сети Х.

Кавамура, рост которого составляет 168 см, является самым низким действующим игроком лиги. Прошлый сезон японец провёл в «Чикаго», набирая в среднем 3,4 очка и 2,6 передачи за 11,6 минуты игрового времени в 18 матчах. На его счету также 11 игр за фарм-клуб «Буллз» в G-лиге, где его показатели составили 18,7 очка, пять подборов и 11 передач.

Шарп, рост которого 226 см, является самым высоким игроком НБА. Ранее он выступал за «Даллас Маверикс».