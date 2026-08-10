Звёздный игрок НБА — после обмена в «Бруклин»: я наблюдал за Егором Дёминым

Новичок «Бруклин Нетс» трёхкратный участник Матча всех звёзд НБА Джулиус Рэндл поделился впечатлениями от состава команды. Отдельно спортсмен отметил российского защитника Егора Дёмина и других молодых игроков «Нетс».

«Молодая команда. Когда меня спросили о ней, я был очень рад. Я наблюдал за Егором Дёминым и другими молодыми игроками, а также разговаривал с Майкелом [Брауном]. Будет весело. Очевидно, на Западе всё немного иначе, понимаете? Я не слишком много следил за Восточной конференцией, поскольку сам играл на Западе, но знал, что там много молодых талантов. Я хорошо знаю Майкла Портера-младшего, Теренса Мэнна и других ребят, так что это будет интересный вызов. Я в предвкушении», — приводит слова Рэндла Nets Wire.

Рэндл был обменян в «Бруклин» летом нынешнего года.

Егор Дёмин готовится ко второму сезону в НБА: