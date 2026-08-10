Вембаньяма назвал французского баскетболиста, с которым бы хотел сыграть в «Сан-Антонио»

Звёздный центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма ответил на вопрос, какого французского игрока он хотел бы видеть в своей команде, назвав 33-летнего ветерана НБА Эвана Фурнье.

— Ведущий: француз, которого ты бы хотел взять в «Спёрс»?

— С ходу я бы назвал Эвана Фурнье, — приводит слова Вембаньямы WembyAlienEra в социальной сети Х.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под первым номером драфта НБА в 2023 году. В сезоне-2025/2026 французский центровой помог техасской команде дойти до финала плей-офф НБА, однако «Спёрс» уступили «Нью-Йорк Никс» в серии со счётом 1-4. Француз единогласно был признан лучшим защитником минувшего сезона.