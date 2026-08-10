15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма назвал французского баскетболиста, с которым бы хотел сыграть в «Сан-Антонио»

Вембаньяма назвал французского баскетболиста, с которым бы хотел сыграть в «Сан-Антонио»
Комментарии

Звёздный центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма ответил на вопрос, какого французского игрока он хотел бы видеть в своей команде, назвав 33-летнего ветерана НБА Эвана Фурнье.

— Ведущий: француз, которого ты бы хотел взять в «Спёрс»?
— С ходу я бы назвал Эвана Фурнье, — приводит слова Вембаньямы WembyAlienEra в социальной сети Х.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под первым номером драфта НБА в 2023 году. В сезоне-2025/2026 французский центровой помог техасской команде дойти до финала плей-офф НБА, однако «Спёрс» уступили «Нью-Йорк Никс» в серии со счётом 1-4. Француз единогласно был признан лучшим защитником минувшего сезона.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Межсезонье НБА — 2026. LIVE!
Live
Межсезонье НБА — 2026. LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android