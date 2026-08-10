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Леброн Джеймс — самый молодой игрок в истории на каждом рубеже от 1000 до 43 000 очков

Леброн Джеймс — самый молодой игрок в истории на каждом рубеже от 1000 до 43 000 очков
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс является самым молодым игроком в истории лиги, который достиг каждой промежуточной отметки по очкам — от 1000 до 43 000. Об этом сообщает Crazy Stats в социальной сети Х.

Напомним, 41-летний Джеймс начал свою карьеру в НБА в 2003 году. В это межсезонье он подписал двухлетний контракт с клубом «Филадельфия Сиксерс» на условиях ветеранского минимума.

В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3 876 529, а в сезоне-2027/2028 — $ 4 070 355. Второй год соглашения является опцией игрока. Предстоящий сезон станет для баскетболиста 24-м в карьере.

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