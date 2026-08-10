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Шакил О'Нил: у «Лейкерс» появились ребята, которые могут делать вещи под кольцом

Шакил О'Нил: у «Лейкерс» появились ребята, которые могут делать вещи под кольцом
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54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил прокомментировал обновлённую переднюю линию «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Есть только один отличный центровой и много просто хороших. Я пока не знаю, как будет выглядеть атака «Лейкерс», но у них появились ребята, которые могут делать вещи под кольцом, в отличие от Деандре Эйтона «Доминэйтона», который не делал ничего», — приводит слова О'Нила портал Heavy.

Напомним, Эйтон летом был обменян в «Вашингтон Уизардс». В прошлом сезоне он отыграл за «озёрников» 72 матча, набирая в среднем 12,5 очка и восемь подборов за 27,2 минуты.

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