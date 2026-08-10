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УНИКС выразил соболезнования в связи с атакой БПЛА на Нижнекамск

УНИКС выразил соболезнования в связи с атакой БПЛА на Нижнекамск
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Баскетбольный клуб УНИКС выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в результате массированной атаки беспилотными летательными аппаратами на Нижнекамск, сообщает пресс-служба казанской команды.

Фото: БК УНИКС

«Скорбим. Баскетбольный клуб УНИКС выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате массированной атаки вражескими БПЛА на Нижнекамск. Скорбим вместе с вами. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, в прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ казанская команда дошла до финала плей-офф, где в четырёх играх уступила московскому ЦСКА (0-4 в серии).

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