УНИКС выразил соболезнования в связи с атакой БПЛА на Нижнекамск

Баскетбольный клуб УНИКС выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в результате массированной атаки беспилотными летательными аппаратами на Нижнекамск, сообщает пресс-служба казанской команды.

Фото: БК УНИКС

«Скорбим. Баскетбольный клуб УНИКС выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате массированной атаки вражескими БПЛА на Нижнекамск. Скорбим вместе с вами. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в официальном заявлении клуба.

Напомним, в прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ казанская команда дошла до финала плей-офф, где в четырёх играх уступила московскому ЦСКА (0-4 в серии).