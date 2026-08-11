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Агент Рыжов — о российском проспекте: имел два оффера из NCAA, но решил не покидать родину

Агент Рыжов — о российском проспекте: имел два оффера из NCAA, но решил не покидать родину
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Агент Станислав Рыжов высказался о переходе Глеба Фирсова из «Бетсити Пармы» в «Локомотив-Кубань». Также Рыжов сообщил, что летом россиянин получил два предложения от клубов NCAA, но решил остаться на родине.

— У Глеба Фирсова был долгосрочный контракт с «Пармой», но оказался он в «Локомотиве». Расскажите об этом переходе.
— Я скажу вам больше — незадолго до перехода в «Локомотив» Глеб продлил контракт с «Пармой». А уже летом имел два оффера из NCAA, но решил не покидать родину, ему здесь комфортно. Переход в «Локомотив» — это относительно редкий случай профессиональных переговоров, которые увенчались успехом для всех сторон.

Мой партнёр Максим Шарифьянов и президент «Пармы» Сергей Богуславский провели успешный диалог, в результате которого все стороны остались в плюсе. Игрок пошёл на повышение, в том числе финансовое, а клуб «Парма» получил более чем достойную компенсацию, — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с сооснователем агентства ProTeam Станиславом Рыжовым на «Чемпионате».
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