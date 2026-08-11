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«Добавить тут нечего». Агент Рыжов высказался о менеджменте ЦСКА

«Добавить тут нечего». Агент Рыжов высказался о менеджменте ЦСКА
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Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов высоко оценил работу менеджмента ЦСКА, отметив способность клуба сохранять основной состав из года в год.

— ЦСКА в очередной раз сохраняет практически весь свой состав. Как им это удаётся?
— Помните наше интервью почти год назад? Тогда я сказал, что у ЦСКА менеджмент номер один. В этом и причина. Хотя многих это задело, но умение находить общий язык с неудобными или даже не совсем адекватными контрагентами ради результата и прогресса клуба и есть свидетельство силы менеджмента.

Добавить тут нечего. Из года в год управленцы ЦСКА работают в интересах клуба, а не каких-то избранных агентов. Результат как говорится, налицо, — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с сооснователем агентства ProTeam Станиславом Рыжовым на «Чемпионате».
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