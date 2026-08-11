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Агент Рыжов — об УНИКСе: будет трепать нервы «олигархам» нашего баскетбола

Агент Рыжов — об УНИКСе: будет трепать нервы «олигархам» нашего баскетбола
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Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов оценил обновлённый состав УНИКСа и заявил, что казанский клуб вновь будет одним из главных претендентов на титул Единой лиги ВТБ.

— Гудумак, Ратэн-Мэйс, возвращение Брайса, Михайловский, Адамс, Узинский, Коновалов, Бабурин и Шаманич. Это серьёзная заявка на чемпионство от УНИКСа?
— Казанский коллектив всегда находится в статусе главных борцов за кубок Единой лиги ВТБ. В том числе благодаря точечной селекции и идеальному микроклимату внутри команды.

Возможно, приведённые вами фамилии не делают УНИКС фаворитом, но они точно будут трепать нервы «олигархам» нашего баскетбола, — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с сооснователем агентства ProTeam Станиславом Рыжовым на «Чемпионате».
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