Агент Рыжов ответил, может ли переход Елатонцева в ЦСКА испортить отношения клуба с «Локо»

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов оценил, может ли переход центрового Кирилла Елатонцева в ЦСКА повлиять на отношения московского клуба с «Локомотивом-Кубань».

— Ведищев резко раскритиковал РФБ, а также упомянул разговоры с Ватутиным. Как считаете, будут ли резкие изменения в отношениях ЦСКА и «Локомотива»? И могут ли быть последствия от РФБ?

— Затрудняюсь ответить на ваш вопрос касаемо взаимоотношений между ЦСКА и «Локомотивом». Если были какие-то договорённости между клубами, то может. Если нет — тогда вряд ли. Такой вопрос лучше адресовать Ведищеву и Ватутину. Полагаю, что в недавно вышедшем громком интервью Ведищев, когда говорит, что руководство одного из российских топ-клубов, прямого конкурента, решило действовать за спиной «Локомотива», имеет в виду не ЦСКА.

Что касается последствий от РФБ, мне кажется, что главное уже случилось — Елатонцеву выдали открепительное письмо. Обсуждать это, не имея перед глазами фактов в письменном виде и всех деталей «дела», я не имею ни права, ни желания. Представить какие-либо другие последствия я не могу, потому что прецедента подобного уровня я не припомню, — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Напомним, в ноябре 2025 года Елатонцев самовольно покинул расположение «Локомотива-Кубань», а в декабре подписал контракт с университетом Оклахомы, выступающим в NCAA. Летом 2026 года Кирилл вернулся в Россию и подписал контракт с ЦСКА.

Читайте интервью с сооснователем агентства ProTeam Станиславом Рыжовым на «Чемпионате».

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