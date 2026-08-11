Агент Рыжов указал, чего не хватает Ищенко для игры в НБА на его позиции

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов рассказал, чего не хватает Всеволоду Ищенко для игры в НБА на позиции защитника или на краю, и оценил его шансы на попадание в лигу в следующем сезоне.

— Верите, что Ищенко сделает в будущем сезоне скачок в уровне, чтобы попасть в НБА?

— Сложно давать такие прогнозы. В Летней лиге Всеволод показал именно то, о чём говорили специалисты, — у него уже есть опыт игры в серьёзный взрослый баскетбол, игровой интеллект. Но по меркам НБА немного не хватает скорости для защитника или края — самой атлетичной позиции в заокеанском баскетболе. В этих качествах вряд ли можно вообще сильно прибавить — они заложены природой.

Поэтому предположу, что шансы на вход в НБА будут примерно такими же следующим летом, опять будет Летняя лига, и будем надеяться, что либо в составе «Далласа» будет место, либо права на Всеволода поменяют в клуб, где найдут применение таланту Севы, — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Напомним, Всеволод был выбран клубом «Даллас Маверикс» на драфте НБА 2026 года под 56-м номером. После участия в Летней лиге НБА Ищенко вернулся в «Локомотив-Кубань», где проведёт сезон-2026/2027.

Читайте интервью с сооснователем агентства ProTeam Станиславом Рыжовым на «Чемпионате».

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