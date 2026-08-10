«Я сидел у врача и плакал». Звезда НБА заявил, что после травмы думал о завершении карьеры

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал о тяжёлом восстановлении после травмы, полученной в конце сезона-2024/2025, и признался, что после разрыва сухожилия он сомневался в возвращении на паркет.

«Сидя в кабинете врача и видя, как он ставит снимок МРТ и показывает линию, проходящую через моё сухожилие, я помню, как сидел там и разрыдался. И тогда я подумал: «Чёрт, мне придётся начинать всё заново». И я помню, как сказал: «Я не смогу этого сделать». Я помню, как мама вытирала моё лицо и говорила: «Никогда не говори, что ты не можешь чего-то сделать, вся твоя жизнь — ты делал всё, что задумывал.

Я буду рядом с тобой, как всегда, мы разберёмся с этим дерьмом вместе». Прошло время, и несколько недель я думал: «Чёрт, я заработал достаточно денег? Я добился достаточно?» Были моменты, когда я просто лежал дома у мамы и думал: «Чёрт, возможно, я закончил», — приводит слова Тейтума katsu в социальной сети Х.