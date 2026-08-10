Экс-игрок НБА Стивенсон заявил, что жалеет о контракте с одним из клубов на $ 27 млн

Бывший защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лэнс Стивенсон, известный выступлениями за «Индиану Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», признался, что единственное, о чём он жалеет в карьере, — это потеря спортивного голода после подписания трёхлетнего контракта с «Шарлотт Хорнетс» на $ 27 млн в 2014 году.

«В год, когда я ушёл из «Пэйсерс» в «Хорнетс», после того как я получил деньги, я не сохранил этот голод. Я немного сбавил обороты. Я купил машину, дома, я был на подъёме. Все мои друзья… я еду в свой район, снимаю клипы. Я чувствую, что в тот момент мне нужно было просто работать всё больше и больше. И это единственное, о чём я жалею в карьере: я получил деньги и тусовался.

Я был в тренажёрном зале, но одновременно был и вне его. Когда мы росли, целью было быть лучшим игроком, каким ты можешь быть, быть лучшим на площадке, идти на любого. Ты хочешь, чтобы тебя запомнили. И я говорю: «Просто оставайся в зале. Когда получишь деньги, оставайся в зале, потому что там больше денег. Там больше веселья. Можно повеселиться позже». Сейчас я жалею, что не выкладывался на полную тогда, чтобы у меня было больше веселья сейчас», — приводит слова Стивенсона dank в социальной сети Х.