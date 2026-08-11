Агент Рыжов — о тренере «Зенита»: будут те, кто не выдержит нагрузок

Агент Станислав Рыжов высказался о тренировках главного тренера «Зенита» Душко Ивановича. По словам Рыжова, не все игроки сине-бело-голубых смогут выдержать нагрузок 68-летнего специалиста.

— В последнее время почти все разговоры о «Зените» так или иначе затрагивают жёсткие тренировки Душко Ивановича. Многие к этому относятся скептически. Тренер-ветеран и его команда способны удивить?

— «Зенит» вообще не перестает удивлять. Показалось, что «старое» руководство подписывало тренера до смены власти в клубе в определённой спешке. К чему это приведёт? Только время покажет. Пока лишь остаётся предполагать, что бюджет снизился или есть ещё какие-то факторы, влияющие на селекцию. Что касается тренировок Ивановича, то за 30 лет тренерской карьеры, конечно, у Душко сформировался стиль и репутация, об этом даже он сам говорит. Будут игроки, которым это пойдёт на пользу, а будут и те, кто не выдержит нагрузок — не у всех от природы здоровье как у Жбанова или Емченко.

Причём подчеркну, что сам по себе возраст — не приговор, мой клиент Эрл Роулэнд играл у Ивановича в «Химках» в сезоне-2016/2017, на тот момент ему было 34 года, в пятиматчевой полуфинальной серии против «Зенита» убегал в отрыв и забивал сверху, при этом ещё и показывая выдающуюся защиту… Но были и более молодые игроки, которые принципиально не хотели идти к Душко или шли, но не выдерживали… Кстати, после того сезона руководство «Химок» решило не продлевать Ивановича, несмотря на хороший результат — клуб вышел в Евролигу, заняв второе место в Единой лиге ВТБ, — и пригласило Георгиоса Барцокаса, — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с сооснователем агентства ProTeam Станиславом Рыжовым на «Чемпионате».

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