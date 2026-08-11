«Это настораживает, как болельщику — тревожно». Агент Рыжов высказался о «Зените»

Агент Станислав Рыжов ответил на вопрос о целях «Зенита» на новый сезон Единой лиги ВТБ. По словам Рыжова, отсутствие задачи завоевать титул в заявлении клуба его настораживает.

— В пресс-релизе встречи совета директоров нет слов про цель стать чемпионами, но много сказано об экономической части. Допускаете, что «Зенит» не ставит цель выиграть чемпионство в приоритет?

— Придётся пошутить, что я не был на совете директоров. Но если серьёзно — это настораживает. Все последние годы результаты были ниже заявленных целей и бюджета.

Может быть, в этот раз решили публично не декларировать традиционную задачу, выигрыш Кубка Белова, после четырёх неудачных сезонов, а может, действительно есть какие-то неизвестные широкому кругу лиц факторы, не позволяющие ставить максимальную задачу.

Как болельщику — это, конечно, тревожно, — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с сооснователем агентства ProTeam Станиславом Рыжовым на «Чемпионате».

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