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Агент Рыжов указал максимум, на который ЦСКА претендовал бы сейчас в Евролиге

Агент Рыжов указал максимум, на который ЦСКА претендовал бы сейчас в Евролиге
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Агент Станислав Рыжов оценил перспективы ЦСКА в Евролиге в случае возвращения команды в турнир. Также эксперт заявил, что нынешний состав армейцев, как и других топ-клубов Единой лиги ВТБ, мог бы рассчитывать максимум на борьбу за плей-ин.

— После слухов о том, что ЦСКА через год вернётся в Евролигу, иностранцы будут больше обращать внимание на этот клуб?
— Обращают. И не только на этот клуб — ЦСКА. Но приходится их разочаровывать, что дистанция между слухами и реальностью очень далека. Читая баскетбольную прессу, иногда кажется, что только мы с Андреем Ватутиным живём в адекватном мире. Остальные — в иллюзиях. Это я так грустно пошутил, вспоминая недавнее интервью президента ЦСКА, которое назвали «интервью без надежды». Хотя очень хотелось бы ошибаться в этом вопросе.

— Если бы ЦСКА вернули прямо сейчас, то какие перспективы у команды были бы в Евролиге?
— Надо быть реалистами — предел мечтаний нынешнего состава наших топ клубов — борьба за плей-ин Евролиги, — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с сооснователем агентства ProTeam Станиславом Рыжовым на «Чемпионате».
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