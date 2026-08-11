Агент Рыжов — о «Зените»: когда проблемы изнутри клуба выходят в публичное поле — это беда

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов высказался о смене руководства «Зенита» и оценил перспективы масштабной перестройки в клубе.

— У «Зенита» сменилось многолетнее руководство. Клуб нуждается в глобальной перестройке?

— Безусловно. Когда проблемы изнутри клуба выходят в публичное поле — это беда. Я не могу в силу этики рассказывать, что происходило в «Зените» последние годы. Но поверьте, атмосфера внутри была далека от идеальной. Что и было причиной невыполнения максимальных целей, очевидно стоявших перед клубом с самым большим бюджетом. И, похоже, акционеры это поняли. Мы станем свидетелями второй глобальной перестройки в истории клуба.

Первый период можно назвать романтическим — в 2014 году клуб переехал в Санкт-Петербург из подмосковных Люберец, где носил название «Триумф», и вплоть до 2018 года показывал выдающиеся результаты при скромном бюджете. Если не изменяет память, бюджет тогда был пятым-шестым в лиге, а «Зенит» несколько лет подряд брал бронзу. Тягаться с тогдашними ЦСКА и «Химками» было просто нереально, думаю, болельщики уже подзабыли те суперсоставы наших грандов, — сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с сооснователем агентства ProTeam Станиславом Рыжовым на «Чемпионате».

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