Стали известны формат и расписание Суперкубка Единой лиги — 2026

Шестой в истории Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдёт с 17 по 20 сентября в Москве на «ВТБ Арене», сообщает пресс-служба лиги. Шесть команд разделены на две группы по три клуба.

В группу А вошли московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив-Кубань» и боснийская «Игокеа». Группу Б составили казанский УНИКС, санкт-петербургский «Зенит» и турецкий «Анадолу Эфес».

Фото: Единая лига ВТБ

Календарь турнира

17 сентября:

УНИКС — «Зенит»

ЦСКА — «Игокеа»

18 сентября:

«Зенит» — «Анадолу Эфес»

ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

19 сентября:

«Анадолу Эфес» — УНИКС

«Локомотив-Кубань» — «Игокеа»

20 сентября состоится финал турнира, а также матчи за третье и пятое места.