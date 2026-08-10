Стали известны формат и расписание Суперкубка Единой лиги — 2026

Шестой в истории Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдёт с 17 по 20 сентября в Москве на «ВТБ Арене», сообщает пресс-служба лиги. Шесть команд разделены на две группы по три клуба.
В группу А вошли московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив-Кубань» и боснийская «Игокеа». Группу Б составили казанский УНИКС, санкт-петербургский «Зенит» и турецкий «Анадолу Эфес».
Фото: Единая лига ВТБ
Календарь турнира
17 сентября:
УНИКС — «Зенит»
ЦСКА — «Игокеа»
18 сентября:
«Зенит» — «Анадолу Эфес»
ЦСКА — «Локомотив-Кубань»
19 сентября:
«Анадолу Эфес» — УНИКС
«Локомотив-Кубань» — «Игокеа»
20 сентября состоится финал турнира, а также матчи за третье и пятое места.