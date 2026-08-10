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Стали известны формат и расписание Суперкубка Единой лиги — 2026

Стали известны формат и расписание Суперкубка Единой лиги — 2026
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Шестой в истории Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдёт с 17 по 20 сентября в Москве на «ВТБ Арене», сообщает пресс-служба лиги. Шесть команд разделены на две группы по три клуба.

В группу А вошли московский ЦСКА, краснодарский «Локомотив-Кубань» и боснийская «Игокеа». Группу Б составили казанский УНИКС, санкт-петербургский «Зенит» и турецкий «Анадолу Эфес».

Фото: Единая лига ВТБ

Календарь турнира

17 сентября:

УНИКС — «Зенит»
ЦСКА — «Игокеа»

18 сентября:

«Зенит» — «Анадолу Эфес»
ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

19 сентября:

«Анадолу Эфес» — УНИКС
«Локомотив-Кубань» — «Игокеа»

20 сентября состоится финал турнира, а также матчи за третье и пятое места.

Подробнее о предстоящем турнире:
Суперкубок Единой лиги — 2026 должен быть огненным. Почему?
Суперкубок Единой лиги — 2026 должен быть огненным. Почему?
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