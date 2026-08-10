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Фото: Егор Дёмин получил свою коллекционную карту с дебютного матча в НБА

Фото: Егор Дёмин получил свою коллекционную карту с дебютного матча в НБА
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Российский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Дёмин получил свою коллекционную карту с дебютного матча в НБА, который состоялся 22 октября 2025 года с «Шарлотт Хорнетс». Матч завершился победой «Хорнетс» со счётом 136:117.

Фото: Команда Егора Дёмина

Карта украшена подлинной игровой нашивкой и автографом игрока.

Фото: Команда Егора Дёмина

Егор Дёмин был выбран на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером клубом «Бруклином». В дебютном регулярном сезоне НБА россиянин провёл 52 матча, набирая в среднем 10,3 очка, 3,2 подбора и 3,3 передачи.

По итогам Летней лиги — 2026 попал во вторую символическую сборную игроков.

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