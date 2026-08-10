Аналитик раскритиковал Шакила О'Нила за его слова о значении Леброна в истории «Лейкерс»

Известный аналитик Шэннон Шарп прокомментировал недавнее заявление 54-летнего члена Зала славы баскетбола и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакила О'Нила, который не включил звёздного форварда Леброна Джеймса в число величайших игроков «Лейкерс» в истории.

«Похоже, Шак судит по количеству чемпионских перстней.

Но если следовать этой логике, Хорас Грант, Рик Фокс, Дерек Фишер — все эти парни с перстнями — тоже лучше Леброна. Потому что у них больше колец. Даже самые преданные фанаты «Лейкерс» знают, что Курт Рэмбис не лучше Леброна», — приводит слова Шарпа NBA Courtside в социальной сети Х.