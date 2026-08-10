Тейтум: люди, которые добиваются успеха, не всегда самые талантливые

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум заявил, что в успехе важнее дисциплина и последовательность, а не талант.

«Быть успешным — значит делать простые вещи постоянно. Моей мечтой было играть в НБА с четырёх лет. Так что я работал над этой мечтой 15 лет. Талант — это последнее. Я бы сказал, что на первом месте — преданность делу. Нужны все три качества, здесь нет пределов. Отцовство изменило мои мысли и действия. Это приземлило меня и дало чувство ответственности», — приводит слова Тейтума J’ae VESper в социальной сети Х.

Джейсон Тейтум был выбран на драфте НБА 2017 года под общим третьим номером командой «Бостон Селтикс». В 2024 году баскетболист выиграл титул НБА в составе «Селтикс».