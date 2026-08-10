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Назван показатель, по которому Егор Дёмин превзошёл многих звёзд НБА, включая Луку Дончича

Назван показатель, по которому Егор Дёмин превзошёл многих звёзд НБА, включая Луку Дончича
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Российский разыгрывающий Егор Дёмин показал высокий процент реализации трёхочковых бросков среди игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые часто атаковали из-за дуги.

Как информирует портал NetsMuse в социальных сетях, в минувшем сезоне лишь 66 баскетболистов совершали в среднем не менее шести трёхочковых попыток за матч. Дёмин занял 27-е место по проценту реализации дальних бросков из этих 66 игроков.

По этому показателю россиянин опередил таких звёзд НБА, как Ламело Болл, Лука Дончич, Тайриз Макси и Джейлен Брансон. Ранее сообщалось, что Дёмин получил свою коллекционную карту с дебютного матча в НБА.

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Уникальный случай для россиян в НБА! Егор Дёмин — в символической пятёрке Летней лиги
Уникальный случай для россиян в НБА! Егор Дёмин — в символической пятёрке Летней лиги
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