Назван показатель, по которому Егор Дёмин превзошёл многих звёзд НБА, включая Луку Дончича

Российский разыгрывающий Егор Дёмин показал высокий процент реализации трёхочковых бросков среди игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые часто атаковали из-за дуги.

Как информирует портал NetsMuse в социальных сетях, в минувшем сезоне лишь 66 баскетболистов совершали в среднем не менее шести трёхочковых попыток за матч. Дёмин занял 27-е место по проценту реализации дальних бросков из этих 66 игроков.

По этому показателю россиянин опередил таких звёзд НБА, как Ламело Болл, Лука Дончич, Тайриз Макси и Джейлен Брансон. Ранее сообщалось, что Дёмин получил свою коллекционную карту с дебютного матча в НБА.