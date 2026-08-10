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«Он легко был бы одним из 10 лучших». Аналитик объяснил, чего не хватает Адебайо

«Он легко был бы одним из 10 лучших». Аналитик объяснил, чего не хватает Адебайо
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Баскетбольный обозреватель и аналитик Джейсон Тимпф считает, что центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо мог бы входить в десятку лучших игроков НБА, если бы повысил эффективность бросков с игры.

«Жаль, потому что он настоящий физический монстр и невероятно хорошо читает игру и реагирует на происходящее. Атака Бэма из поста приносила 1,12 очка за владение, несмотря на то, что он реализовывал лишь 45% бросков из поста. Он очень часто зарабатывал фолы — более чем в одном из пяти эпизодов, когда атаковал из поста.

Почему? Потому что он физический монстр. Если бы Бэм мог довести процент реализации открытых трёхочковых до 40%, а бросков с отклонением и крюков — примерно до 50-55% вместо 40%, легко был бы одним из 10 лучших игроков во всей НБА», — приводит слова Тимпфа аккаунт Heat Central в социальной сети Х.

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