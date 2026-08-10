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Д’Анджело Расселл хочет увидеть Карри в «Бостоне»

Д’Анджело Расселл хочет увидеть Карри в «Бостоне»
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Разыгрывающий Д'Анджело Расселл заявил, что хотел бы увидеть звезду «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в составе «Бостон Селтикс».

«Я был бы очень рад это увидеть. Просто потому, что, как мне кажется, сейчас ему нужна такая поддержка. Кто вообще помогает ему тащить команду в «Голден Стэйт»? Новичок? Джимми [Батлер]?» — сказал Расселл в эфире Backyard Podcast.

Ранее сообщалось, что президент «Селтикс» Брэд Стивенс связывался с «Голден Стэйт», чтобы обсудить возможный обмен с участием Карри. У «Бостона» есть достаточный набор активов, чтобы предложить сделку, которая могла бы устроить обе стороны.

Стефен Карри выступает с 2009 года и ни разу не менял команду за свою карьеру.

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