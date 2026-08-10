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Джефф Тиг — о громком заявлении Монты Эллиса: он никогда не был лучше Стефа

Джефф Тиг — о громком заявлении Монты Эллиса: он никогда не был лучше Стефа
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Бывший игрок НБА Джефф Тиг отреагировал на слова Монты Эллиса, что «Голден Стэйт Уорриорз» выиграл бы столько же чемпионских титулов, если бы вместо Стефена Карри в команде остался Эллис.

«Он даже не подходил тем командам. Скажу тебе честно, он никогда не был лучше Стефа Карри. Если бы ты сказал: «Давайте уберём Стефена Карри и поставим, например, Дэмьена Лилларда», я бы сказал: «Ладно, это уже имеет смысл. Думаю, они, скорее всего, добились бы тех же результатов», — сказал Тиг в эфире подкаста 520 in the Morning.

Эллис был задрафтован «Голден Стэйт» в 2005 году и выступал за клуб до обмена 2012 года. После этого калифорнийская команда четырежды брала титул: в 2015, 2017, 2018 и 2022 годах.

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