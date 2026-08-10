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«Знаем, что должны довести дело до конца». Владелец «Филадельфии» — о чемпионских амбициях

«Знаем, что должны довести дело до конца». Владелец «Филадельфии» — о чемпионских амбициях
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Владелец «Филадельфии Сиксерс» Джош Харрис заявил, что команда готова справиться с высокими ожиданиями после прихода Леброна Джеймса и Джейлена Брауна.

«Мы принимаем эти ожидания. Я невероятно рад тому, что нас ждёт в этом сезоне, возможности получать удовольствие вместе с городом и заниматься всем этим. Нам нужно побеждать. Очевидно, путь предстоит долгий. У нас 82 матча, а затем плей-офф.

Но Филадельфия полностью заряжена. Это одна из причин, почему нам удалось привлечь Леброна и некоторых других игроков, которые хотят играть именно в такой атмосфере… И знаем, что должны довести дело до конца.

Я уже иногда оказывался по другую сторону этой ситуации и знаю, к чему всё это может привести, но давайте сделаем это», — сказал Браун в эфире CBS Philadelphia

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