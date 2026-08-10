«Мои цели и задачи — всегда побеждать». Кулагин — о переходе в «Зенит»

Новичок «Зенита» Дмитрий Кулагин рассказал о встрече с командой и назвал цели на предстоящий сезон.

«Многих ребят в нашей команде я уже знаю, со многими пересекался и со многими выступал вместе в одной команде, играл против них. Однако отмечу следующее: одно остаётся неизменным всегда — это наши цели и задачи. Мои личные цели и задачи — всегда побеждать и бороться за чемпионство. Это то, что я вижу здесь после того, как пообщались с тренерским штабом и после того, как провели первую тренировку.

Настрой только один. Все мы говорим на одном языке — языке баскетбола и языке победы. Отмечу, что большое количество молодых и перспективных ребят сейчас находится с нами, вместе тренируемся. Они амбициозны, уже с первого дня показывают, что готовы к контакту, готовы к сопротивлению, к некоторой конкуренции, что, безусловно, приятно.

И вот с таким задором, с такими перспективами мы начали нашу подготовку к очередному сезону Единой лиги ВТБ. Как мы знаем, это всегда непросто, всегда интересно и зрелищно. Надеюсь, что этот сезон станет не исключением, моя команда сделает всё возможное, приложит максимум усилий для того, чтобы показывать баскетбол, самое главное — качественный, зрелищный для наших болельщиков и, в конце концов, выполнять поставленные перед нами цели, побеждать», — приводит слова Кулагина пресс-служба клуба.