Владелец клуба Евролиги заявил, что сделал очень серьёзное предложение «Денверу» по Йокичу

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос заявил, что намерен подписать центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича следующим летом.

«Есть один игрок, который по-прежнему остаётся моей мечтой. Я пока не подписал его, но подпишу в следующем году. Это Йокич, лучший игрок в мире! Люди скажут: «Ладно, теперь он шутит». Но в этом году я сделал очень серьёзное предложение и его команде, и ему самому. Мне отказали. Знаю, что у него остался ещё один год по контракту.

Когда я обратился к ним, у него действовал определённый контракт. Это был его последний год. Я попытался выкупить последний год его контракта. Они даже не… Им потребовалось несколько секунд, чтобы сказать: «Кто? Греция? Где? До свидания», так мне ответили в его команде. Так что подождём до следующего года», — приводит слова Яннакопулоса издание Eurohoops.