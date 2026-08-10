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Владелец клуба Евролиги заявил, что сделал очень серьёзное предложение «Денверу» по Йокичу

Владелец клуба Евролиги заявил, что сделал очень серьёзное предложение «Денверу» по Йокичу
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Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос заявил, что намерен подписать центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича следующим летом.

«Есть один игрок, который по-прежнему остаётся моей мечтой. Я пока не подписал его, но подпишу в следующем году. Это Йокич, лучший игрок в мире! Люди скажут: «Ладно, теперь он шутит». Но в этом году я сделал очень серьёзное предложение и его команде, и ему самому. Мне отказали. Знаю, что у него остался ещё один год по контракту.

Когда я обратился к ним, у него действовал определённый контракт. Это был его последний год. Я попытался выкупить последний год его контракта. Они даже не… Им потребовалось несколько секунд, чтобы сказать: «Кто? Греция? Где? До свидания», так мне ответили в его команде. Так что подождём до следующего года», — приводит слова Яннакопулоса издание Eurohoops.

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