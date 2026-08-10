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Пистиолис раскрыл, на что обращает внимание при разговоре с потенциальным игроком

Пистиолис раскрыл, на что обращает внимание при разговоре с потенциальным игроком
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис рассказал, как разговаривает во время личных встреч с баскетболистами, которых клуб рассматривает для подписания.

«Люблю разговаривать с игроками. Можно пересмотреть все видео и собрать всю необходимую информацию, но некоторые вещи можно понять только при личной встрече. Мне важно увидеть, как игрок реагирует, когда я рассказываю ему о его роли, как он это воспринимает. Такая встреча позволяет понять его культуру, интеллект. Люди рассказывают о себе через то, как говорят, даже не осознавая этого. Слова, которые человек выбирает, характерны именно для него. Они показывают, как он мыслит и откуда он родом. Поэтому для меня самое важное в таком разговоре — понять человека, а уже затем оценить, насколько он совместим с моим мировоззрением», — приводит слова Пистиолиса издание Basketbal Sphere.

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