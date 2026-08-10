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Байрон Скотт — о карьере Леброна: величайшие игроки почти никогда команды не покидали

Байрон Скотт — о карьере Леброна: величайшие игроки почти никогда команды не покидали
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Бывший главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт объяснил, почему, по его мнению, карьеру Леброна Джеймса оценивают иначе, чем карьеры других величайших игроков в истории НБА.

«Большинство из нас оценивает Леброна, основываясь на тех игроках, которых ты только что упомянул, Мэджика Джонсона, Коби Брайанта, Майкла Джордана, добавлю сюда ещё одного — Карима Абдул-Джаббара. Его обменяли из «Милуоки» в «Лос-Анджелес», верно? То есть за всю карьеру у него было две команды. У Майкла Джордана тоже, по сути, было две команды за всю карьеру.

Поэтому, когда вы оцениваете Леброна, вы смотрите на величайших игроков всех времён и на то, чего они добились в своих командах. По сути, они практически никогда их не покидали», — приводит слова Скотта аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

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