Байрон Скотт — о карьере Леброна: величайшие игроки почти никогда команды не покидали

Бывший главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Байрон Скотт объяснил, почему, по его мнению, карьеру Леброна Джеймса оценивают иначе, чем карьеры других величайших игроков в истории НБА.

«Большинство из нас оценивает Леброна, основываясь на тех игроках, которых ты только что упомянул, Мэджика Джонсона, Коби Брайанта, Майкла Джордана, добавлю сюда ещё одного — Карима Абдул-Джаббара. Его обменяли из «Милуоки» в «Лос-Анджелес», верно? То есть за всю карьеру у него было две команды. У Майкла Джордана тоже, по сути, было две команды за всю карьеру.

Поэтому, когда вы оцениваете Леброна, вы смотрите на величайших игроков всех времён и на то, чего они добились в своих командах. По сути, они практически никогда их не покидали», — приводит слова Скотта аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.