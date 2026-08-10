«Монако» выступил с заявлением после недопуска к участию в чемпионате Франции

Баскетбольный клуб «Монако» выступил с заявлением после того, как Апелляционная палата Французской федерации баскетбола (FFBB) подтвердила недопуск команды к участию в чемпионате Франции Betclic Élite в сезоне-2026/27.

«На данном этапе важно заявить следующее: намерение является реальным и искренним. Спортивный и экономический проект как на национальном, так и на европейском уровне является амбициозным. Представленные возможности финансовой поддержки также выглядят серьёзно для различных заинтересованных сторон. И главное, все стороны, участвующие в процессе, ещё никогда не были так близки к достижению общего соглашения.

Следующим этапом для «Монако» станет обращение в Национальный французский олимпийский и спортивный комитет (CNOSF) в рамках процедуры примирения. Клуб намерен отстоять проект по передаче команды, её рекапитализации и возвращению в Betclic Élite. При этом «Монако» планирует воспользоваться установленным законодательством сроком и представить основания для обращения до 19 августа.

«Монако» понимает нетерпение некоторых клубов, которые хотят знать, в каком дивизионе они будут выступать в следующем сезоне. Оно совершенно оправданно. Но у «Монако» тоже есть права, которые необходимо защищать. Клуб, являющийся самым титулованным во французском баскетболе последних лет, завоевал на площадке право выступать в Betclic Élite в сезоне-2026/2027 и участвовать в Еврокубке благодаря своим выдающимся спортивным результатам.

Какими бы ни были трудности, с которыми «Монако» столкнулся в конце сезона-2025/2026, для клуба столь же законно требовать восстановления в чемпионате, если существует чёткое намерение преодолеть эти трудности, реалистичный проект и необходимые средства для его реализации», — сообщается в заявлении на сайте клуба.