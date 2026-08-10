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Экс-центровой НБА подал заявление на участие в драфте женской лиги 2027 года

Экс-центровой НБА подал заявление на участие в драфте женской лиги 2027 года
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Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом опубликовал заявление на участие в драфте WNBA 2027 года.

«Прошу принять этот официальный документ в качестве моего письменного уведомления Женской национальной баскетбольной ассоциации о моём добровольном решении войти в число участников драфта WNBA 2027 года. В соответствии с действующим коллективным соглашением лиги настоящим уведомлением я реализую своё право на участие в драфте и подтверждаю, что мне исполнилось как минимум 22 года и у меня больше нет права на участие в студенческих соревнованиях, как того требует Статья XIII, Раздел 1(b).

Прошу офис лиги WNBA подтвердить получение этого документа и направлять все дальнейшие сообщения на указанный выше адрес моей личной электронной почты. Благодарю вас за официальную обработку моей регистрации в пуле участников драфта 2027 года», — сообщается в документе, опубликованном Кантером на своей странице в социальной сети Х.

Заявление датировано 6 августа 2026 года и адресовано офису WNBA и комиссару лиги Кэти Энгельберт.

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