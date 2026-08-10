Кулагин оценил первую тренировку «Зенита» под руководством Ивановича

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин поделился впечатлениями от первой тренировки команды под руководством нового главного тренера Душко Ивановича.

«Вы знаете, что касается работы, первый день всегда непростой. Одно дело — поддерживать форму самостоятельно, играть где-то в другом месте в баскетбол, готовиться к сезону, другое дело — приступить в такой интенсивности. Непросто, но интересно. Это наша работа. И самое главное, что я отмечу, — все ребята к ней готовы.

Далее, что касается тренера, полагаю, вся информация о нём есть на просторах интернета. Все могут посмотреть, думаю, многие болельщики баскетбола и фанаты баскетбола прекрасно знают, кто такой Душко Иванович, знают его регалии и заслуги. И мы все понимаем, что это большой и опытный специалист, известный во всём Старом Свете, поэтому для меня лично это большая честь.

Если отвечать более конкретно на ваш вопрос, придерживаюсь той мысли, что самое главное — это результаты, которые будет показывать команда. И что-то подсказывает мне, что его стиль ведения команды нам всем подходит, вместе с теми исполнителями, которые есть у нас на данный момент, мы можем действительно с уверенностью бороться за чемпионство», — приводит слова Кулагина пресс-служба клуба.