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Кулагин оценил первую тренировку «Зенита» под руководством Ивановича

Кулагин оценил первую тренировку «Зенита» под руководством Ивановича
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Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин поделился впечатлениями от первой тренировки команды под руководством нового главного тренера Душко Ивановича.

«Вы знаете, что касается работы, первый день всегда непростой. Одно дело — поддерживать форму самостоятельно, играть где-то в другом месте в баскетбол, готовиться к сезону, другое дело — приступить в такой интенсивности. Непросто, но интересно. Это наша работа. И самое главное, что я отмечу, — все ребята к ней готовы.

Далее, что касается тренера, полагаю, вся информация о нём есть на просторах интернета. Все могут посмотреть, думаю, многие болельщики баскетбола и фанаты баскетбола прекрасно знают, кто такой Душко Иванович, знают его регалии и заслуги. И мы все понимаем, что это большой и опытный специалист, известный во всём Старом Свете, поэтому для меня лично это большая честь.

Если отвечать более конкретно на ваш вопрос, придерживаюсь той мысли, что самое главное — это результаты, которые будет показывать команда. И что-то подсказывает мне, что его стиль ведения команды нам всем подходит, вместе с теми исполнителями, которые есть у нас на данный момент, мы можем действительно с уверенностью бороться за чемпионство», — приводит слова Кулагина пресс-служба клуба.

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