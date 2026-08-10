Чемпион НБА дебютирует в Евролиге и воссоединится с бывшим одноклубником

Чемпионат НБА Патрик Миллз впервые в карьере сыграет в Евролиге. 37-летний австралийский разыгрывающий подписал контракт с АСВЕЛом на сезон-2026/2027.

Миллс был выбран на драфте НБА в 2009 году и за карьеру выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Сан-Антонио Спёрс», «Бруклин Нетс», «Атланта Хокс», «Майами Хит» и «Юта Джаз».

Наиболее успешный период карьеры австралиец провёл в «Сан-Антонио», где стал важной частью команды Грега Поповича и в 2014 году выиграл чемпионат НБА. Переход во АСВЕЛ позволит Миллсу воссоединиться с Тони Паркером, который является главным тренером команды. Они несколько сезонов провели вместе в «Сан-Антонио Спёрс» и помогли клубу стать чемпионами.

В марте этого года Миллз присоединился к испанскому «Тенерифе».