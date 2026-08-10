Владельцы «Маккаби» и «Хапоэля» объединили усилия, чтобы вернуть матчи Евролиги в Израиль

Владелец «Маккаби» Шимон Мизрахи и «Хапоэля» Офер Янай совместно работают над возвращением домашних матчей израильских клубов Евролиги в Израиль, сообщает местное издание Sport5.

После решения «Дубая» начать сезон-2026/2027 домашним матчем, несмотря на напряжённую ситуацию в регионе, Мизрахи и Янай отдельно провели переговоры с генеральным директором Евролиги Чусом Буэно. Руководители израильских клубов призвали разрешить проведение матчей в Израиле и представили гарантии безопасности.

По информации издания, после переговоров появился оптимизм относительно возвращения Евролиги в Израиль. Если ситуация в регионе сохранится на нынешнем уровне, лига может разрешить израильским клубам проводить домашние матчи на своей территории уже до ноября.

Напомним, что «Маккаби» Тель-Авив, «Хапоэль» Тель-Авив и «Дубай» до конца сезона-2025/2026 проводили домашние матчи на нейтральных площадках в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.