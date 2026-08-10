«Не умею наслаждаться славой». Пистиолис рассказал, что чувствует после чемпионства

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис признался, что не любит долго задерживаться в моменте после завоевания титула.

«Много раз говорил, что мне больше нравится путь, который ведёт к титулу, чем то, что происходит после него. Я не умею праздновать. Не умею наслаждаться славой. Я раскрываюсь именно в тяжёлой работе. Во время празднования испытываю удовлетворение, счастье от того, что не подвёл людей, которые меня окружают: своих игроков, руководство, болельщиков.

Но часть моих мыслей уже направлена на следующий шаг, я уже выстраиваю процесс, который приведёт к следующему титулу. Момент после завоевания титула имеет для меня наименьшее значение. Стараюсь пройти его как можно быстрее. Живу всем тем, что происходит до него», — приводит слова Пистиолиса издание Basketball Sphere.