Греция останется без Адетокунбо на матчах квалификации к ЧМ-2027 по баскетболу — Eurohoops

Сборная Греции проведёт предстоящие матчи квалификации чемпионата мира ФИБА 2027 года без двукратного MVP и чемпиона НБА Янниса Адетокунбо, сообщает Eurohoops.

Официальный список игроков будет объявлен позже, однако уже известно, что Адетокунбо не войдёт в заявку команды. По информации источника, его отсутствие связано с просьбой руководства «Майами Хит», которое хочет, чтобы форвард раньше отправился в США и успел включиться в предсезонную подготовку команды к сезону-2026/2027. Такое решение связано с прошлым сезоном, который Адетокунбо провёл с травмами. Яннис принял участие лишь в 36 матчах и полностью выбыл из строя с середины марта.

Сборная Греции начнёт подготовку 14 августа. 22 августа команда сыграет с Польшей, а 24 августа встретится с Кипром. Оба товарищеских матча пройдут в Афинах. После этого греки отправятся в Ригу, где 28 августа сыграют с Украиной в рамках квалификации чемпионата мира. 31 августа сборная Греции примет Испанию в Афинах.