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Дмитрий Кулагин обратился к болельщикам «Зенита»

Дмитрий Кулагин обратился к болельщикам «Зенита»
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Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин обратился к петербургским болельщикам после возвращения в клуб и пообещал приложить максимум усилий для побед команды.

«Я провёл здесь три года своей карьеры. Как в самом городе, так и в структуре «Зенита» у меня большое количество знакомых, самое главное, друзей. Я помню ту теплоту, с которой все болельщики «Зенита» относились ко мне. Помню слова их поддержки, помню их внимание и приятные жесты.

Поэтому я рад снова всех приветствовать и рад представлять клуб с берегов Невы на данном этапе своей карьеры. Во всяком случае, приложу все необходимые усилия для того, чтобы моя команда побеждала», — приводит слова Кулагина пресс-служба клуба.

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