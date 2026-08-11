Шакил О'Нил назвал лучших центровых в истории НБА. Йокич и Ховард в топ-10

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил в социальных сетях назвал топ-10 лучших центровых в истории североамериканской организации.

Топ-10 лучших центровых в истории НБА по версии Шакила О'Нила:

1. Карим Абдул-Джаббар.

2. Шакил О'Нил.

3. Уилт Чемберлен.

4. Билл Расселл.

5. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

6. Хаким Оладжьювон.

7. Мозес Мэлоун.

8. Дэвид Робинсон.

9. Джордж Майкан.

10. Дуайт Ховард.

В 2025 году Шакил уже составлял личный топ-10 центровых, но в нём не было Дуайта Ховарда, вместо которого там присутствовал Патрик Юинг. Топ-4 остался без изменений, а Йокич сместил Оладжьювона с пятой строчки.