Агент Станислав Рыжов оценил трансферы Найта, Покушевски и Шаманича в Единой лиге

Агент Станислав Рыжов поделился мнением о недавних трансферах в Единой лиге ВТБ. Рыжов высказался о переходе Маркоса Найта в «Локомотив-Кубань» и Алексея Покушевски и Луки Шаманича в УНИКС.

«После исключения наших клубов из еврокубков всем клубам приходится идти на определённые риски, чтобы максимизировать качество, — либо брать заслуженных известных ветеранов, надеясь, что их возможный спад не будет критическим, как, например, у Найта, или игроков с громким именем, у которых карьера в последние сезоны забуксовала, однако возраст ещё позволяет легко её перезапустить — это Покушевски или тот же Шаманич на примере прошлого сезона.

Либо вообще подписывать игроков, у которых были известны проблемы со здоровьем или какого-то другого рода, но былые заслуги заставляют надеяться на чудо», —сказал Рыжов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Читайте интервью с сооснователем агентства ProTeam Станиславом Рыжовым на «Чемпионате».

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