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Джейлен Брансон: мне ещё много предстоит доказать в НБА. Не позволю титулу определять меня

Джейлен Брансон: мне ещё много предстоит доказать в НБА. Не позволю титулу определять меня
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29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Брансон, выступающий на позиции разыгрывающего защитника в составе клуба «Нью-Йорк Никс», рассказал, повлиял ли статус чемпиона лиги на его самооценку.

«Повлиял ли как-то статус чемпиона НБА на мою самооценку? Нет, я бы этого не допустил. Всё останется по-прежнему. Это [статус чемпиона] то, о чём могу думать, когда мне нужно придать себе немного уверенности или что-то в этом роде, просто в определённых ситуациях. Но мой подход и всё остальное должно остаться прежним.

То, что я достиг вершины и выиграл титул НБА, не значит, что на этом всё. Я чувствую, что мне ещё многое предстоит сделать и доказать. Я на 100% уверен, что это всегда будет у меня в голове, просто я не позволю этому определять меня», — приводит слова Брансона портал Basket News.

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