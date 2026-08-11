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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис: я живу в Москве, это мой дом

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис: я живу в Москве, это мой дом
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис признался, что до сих пор скучает по Стамбулу, который стал для него первым местом, где он сразу почувствовал себя как дома. При этом греческий специалист отметил, что и в Москве, где он живёт уже более 10 лет с перерывом, он чувствует себя как дома.

«Греки, турки и вообще жители Балкан сосредотачиваются на наших различиях. Но у нас гораздо больше общего. Греку легко почувствовать себя как дома в Турции, и именно так было со мной в Стамбуле. Я скучаю по этому городу.

Лучшее, что я сделал в жизни, — научился создавать дом в каждом месте, где жил. Я живу в Москве более 10 лет с перерывом, и это тоже мой дом. То же самое происходит, когда я возвращаюсь в Афины», — приводит слова Пистиолиса Basketball Sphere.

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